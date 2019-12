-KIRMIZI ET DİYABET RİSKİNİ ARTTIRIYOR WASHINGTON (A.A) - 10.08.2011 - Kırmızı et tüketiminin özellikle işlenmiş kırmızı etin yetişkinlerde görülen ve tüm dünyada büyük yükseliş gösteren (tip 2) diyabet riskini açık biçimde arttırdığı ortaya çıktı. ABD'deki prestijli Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi tarafından yapılan bu çok geniş araştırmanın sonuçlarına göre, günde 100 gram kırmızı et diyabet hastası olma riskini yüzde 19 arttırıyor. American Journal of Clinical Nutrition'ın internet sayfasında da yayınlanan araştırmada, bu riskin günde sadece 50 gram sosis, sucuk veya pastırma yenirse yüzde 51'e fırladığının altı çiziliyor. Araştırma sonuçlarının, katılımcıların yaşı, vücut kitle endeksi ve diğer risk faktörlerinin etkisine göre düzenlendiği belirtildi. Bu araştırma ayrıca kırmızı etin yerine yağı azaltılmış süt ürünleri veya ceviz ya da tam tahıl gibi daha sağlıklı ürünlerin diyabet riskini net şekilde azaltabildiğini gösterdi. Günde 100 gram kırmızı et tüketen bir kişinin aynı miktarda proteini almak için ceviz yerse, diyabet riskini yüzde 17 düşürüyor. Bu rakam, tam tahıl gevreği yendiğinde yüzde 23'ü aşıyor.