T24 LogoT24 Logo
Politika

‘Kırmızı çizgiler’ koalisyon görüşmeleri nedeniyle askıda

Meclise sunulan soru önergeleri arasında Cumhurbaşkanı’nın Anayasal sınırlarına çekilmesi, 4 eski bakanın ‘Yüce Divan’a gönderilmesi ile ilgili düzenlemeler yer almıyor

13 Temmuz 2015 15:28

25. Yasama döneminde şimdiye kadar ağırlıklı yazılı önerge veren partiler CHP ve HDP oldu. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de yeni dönemin ilk yazılı soru önergesini veren isim.  26 Haziran’dan bugüne kadar CHP,  HDP ve MHP’nin Meclis Başkanlığı tarafından denetimden geçmemiş yazılı soru önerge sayısı 600’e yakın.  AKP‘nin ise, 145 sözlü soru önergesi var. 

Verilen soru önergeleri arasında dere islah projeleri, İstanbul'da LGBTİ Onur Yürüyüşüne yapılan polis müdahalesi, Çorum Valiliği yemekhanesi, deprem risk çalışmaları gibi konular yer alıyor.

Muhalefet,  yine aynı dönemde 70’in üzerinde ‘kanun teklifi’ verdi.  Bunlar içinde partilerin 7 Haziran seçimlerinden beri vaatleri arasında yer alan düzenlemeler AKP ile koalisyon pazarlığı takvimi nedeniyle yer almadı.

Alınan bilgiye göre,  koalisyon görüşmelerine kilitlenen muhalefet bir yandan da meydanlarda söz verdiği konularda hazırlıklarını tamamladı.  Bekletilen soru önergeleri arasında; Cumhurbaşkanı’nın Anayasal sınırlarına çekilmesi, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında adı geçen 4 eski bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi, Roboski’de 34 insanın ölümüne neden olan bombalama olayı, Gezi protestoları yer alıyor.

Koalisyon görüşmeleri Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretiyle başlayacak.  Davutoğlu, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, Çarşamba günü ise HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

ETİKETLER

soru önergesikanun teklifikırmızı çizgikoalisyon görüşmeleritbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24