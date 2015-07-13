‘Kırmızı çizgiler’ koalisyon görüşmeleri nedeniyle askıda

25. Yasama döneminde şimdiye kadar ağırlıklı yazılı önerge veren partiler CHP ve HDP oldu. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de yeni dönemin ilk yazılı soru önergesini veren isim. 26 Haziran’dan bugüne kadar CHP, HDP ve MHP’nin Meclis Başkanlığı tarafından denetimden geçmemiş yazılı soru önerge sayısı 600’e yakın. AKP‘nin ise, 145 sözlü soru önergesi var.

Verilen soru önergeleri arasında dere islah projeleri, İstanbul'da LGBTİ Onur Yürüyüşüne yapılan polis müdahalesi, Çorum Valiliği yemekhanesi, deprem risk çalışmaları gibi konular yer alıyor.

Muhalefet, yine aynı dönemde 70’in üzerinde ‘kanun teklifi’ verdi. Bunlar içinde partilerin 7 Haziran seçimlerinden beri vaatleri arasında yer alan düzenlemeler AKP ile koalisyon pazarlığı takvimi nedeniyle yer almadı.

Alınan bilgiye göre, koalisyon görüşmelerine kilitlenen muhalefet bir yandan da meydanlarda söz verdiği konularda hazırlıklarını tamamladı. Bekletilen soru önergeleri arasında; Cumhurbaşkanı’nın Anayasal sınırlarına çekilmesi, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında adı geçen 4 eski bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi, Roboski’de 34 insanın ölümüne neden olan bombalama olayı, Gezi protestoları yer alıyor.

Koalisyon görüşmeleri Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretiyle başlayacak. Davutoğlu, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, Çarşamba günü ise HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.