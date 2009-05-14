Kırmızı bültenle aranıyor!

Karabulut’un katil zanlısı olarak difüzyonla aranan Cem Garipoğlu hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Rusya’ya da bazı adresler gönderildi



Milliyet’in haberine göre; Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak difüzyonla aranan Cem Garipoğlu hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Garipoğlu’nun Bahçeşehir’deki evinde cinayetin ardından inceleme yapan polisin, siyah bir çanta içinde 500 bin euro bulduğu ortaya çıktı.



Paranın, Cem Garipoğlu’na, ailesi tarafından kaçması için getirildiği iddia edildi. Ailenin, paranın uzun süredir evde bulunduğunu söylediği belirtildi. Para, incelemenin ardından Garipoğlu ailesine teslim edildi.



Rusya’ya soruldu



Karabulut’un vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle değil, başının kesilmesi sonucu öldüğünün tespit edilmesi halinde, katil zanlısının daha ağır bir cezaya çarptırılacağı belirtildi. Kırmızı Bülten’in çıkarılması zaman aldığı için bir süredir difüzyonla aranan Garipoğlu hakkında, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere Kırmızı Bülten çıkarıldığı öğrenildi.



Garipoğlu’nun Rusya’da bulunduğu iddiaları üzerine Türk Interpolü, geçen pazartesi yeniden Rusya’ya bilgi gönderip yanıt istedi. Garipoğlu’yla ilgili olarak 50’den fazla ülkeden, kendi kayıtlarında bilgi bulunmadığı yanıtı geldi.



Türk Interpolü, pazartesi yeniden Rusya’ya acil kodlu bir mesaj gönderdi. Garipoğlu’nun Rusya’da bulunabileceği bazı adresler bildirildi ve yanıt istendi.

