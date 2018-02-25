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Kırmızı bültenle aranan eski PYD lideri Salih Müslim Prag'da gözaltına alındı, Türkiye iade talep etti

Türkiye, Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı

25 Şubat 2018 14:29

Anadolu Ajansı, kırmızı bültenle aranan eski PYD lideri Salih Müslim'in Prag'da gözaltına alınmasını, "Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı" sözleriyle duyurdu. Çek güvenlik güçlerinin, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililerine ilettiği aktarıldı.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi. 

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik olarak idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti. Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Salih Müslim hakkında geçici gözaltı kararı olduğu bildiriliyor. Adalet Bakanlığı'nın, Müslim'in iadesi için belgeleri Çekya'ya göndereceği öğrenildi. 

Kırmızı bülten talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Müslim hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Aileden açıklama

Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in oğlu Welat Müslim, Sputnik'e verdiği demeçte Anadolu Ajansı'nın 'babasının dün akşam Prag'da gözaltına alındığına' dair haberini doğruladı, gözaltıyı bu sabah öğrendiklerini söyledi.

Welat Müslim şöyle konuştu: "Gözaltına alınışını biz de bu sabah basından öğrendik. Olayı parti (PYD) yetkililerine sorduk, onları aradık, doğruladılar. Parti yetkilileri Müslim'in dün gece Prag'da gözaltına alındığını söylediler. Saat kaçta gözaltına alındığını bilmiyoruz. Babam ile birkaç günde bir telefonla görüşüyorduk. En son birkaç gün önce görüşmüştük. PYD ve ailesi olarak serbest bırakılması için grişimlerimiz var. Bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Salih Müslim kimdir?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim, Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Müslim, Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PYD'nin eşbaşkanı olarak seçilmiştir. Daha sonra bu görevden ayrılmıştır.

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