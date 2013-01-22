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Karacan Grubu'ndan 'Kırmızı Bülten' yalanlaması

Yakalanmaları için haklarında Kırmızı Bülten bulunan Ali ve Ömer Karacan'ın, kayınbiraderleri Mehmet Ali Birand'ın cenazesine katıldıkları ortaya çıktı

22 Ocak 2013 13:27

Karacan Grubu, bazı gazetelerde ve internet sitelerinde çıkan "Kırmızı Bülten ile aranan Karacan’lar Birand’ın cenazesine katıldı" şeklindeki haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "Karacan’lar hiçbir zaman Kırmızı Bülten ile aranmamıştır" denildi.

Bazı gazete ve internet sitelerinde, bugün (22 Ocak 2013) çıkan haberlerde, haklarında "Kırmızı Bülten"le arama kararı olduğu iddia edilen Ali Karacan ve Ömer Karacan'ın, gazeteci Mehmet Ali Birand'ın cenazesine kaldıkları öne sürülmüştü.

Karacan Grubu'ndan yapılan açıklamada, Ali Karacan ve Ömer Karacan hakkında hiçbir zaman "Kırmızı Bülten"le arama kararı çıkartılmadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde çıkan 'Kırmızı Bülten ile aranan Karacan’lar Birand’ın cenazesine katıldı'  haberi gerçek dışıdır.

Karacan’lar hiçbir zaman Kırmızı Bülten ile aranmamıştır. Bunu kontrol etmek için İnternetten kırmızı bülten sayfasına http://www.interpol.int/Wanted-Persons girip arananlar listesine bakmak yeterli olacaktır. Bu kadar basit bir kontrolü dahi yapmadan bu haberleri hazırlayanlar hakkında tazminat davaları açılacaktır. 

Savcılıkça yürütülen soruşturmada iftira atılan suçların çoğu takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştır. Sadece vergi konusundaki soruşturma devam etmektedir. Bu da hürriyeti kısıtlayıcı suç kapsamına girmemektedir.

Şimdi organize bir şekilde iftira kampanyasını hazırlayanlar ve azmettiricileri hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açılacaktır.

Tamamen hukuki çerçevedeki gelişmelere rağmen bilinçli şekilde devlet büyüklerinin adının karıştırıldığı bu haberler yalan ve iftiradan başka bir şey değildir. Bu haberlerin maksat ve kaynakları bellidir.  

Kamuoyunun bu haberlere itibar etmemesini önemle duyururuz."

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