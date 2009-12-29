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Yaşam

Kırmızı biber mucizesi

Bu hap hiç hareket edilmese bile vücutta kalori yakıyor

29 Aralık 2009 02:00

                      
T24- AMERİKALI bilim adamları kırmızı biberin içindeki bir kimyasaldan faydalanarak alındığında hiç hareket edilmese bile vücutta kalori yakan bir hap geliştirdiklerini açıkladı.

Oklahoma Üniversitesi uzmanları, acı biberin kilo verdirici özelliğinden yola çıkarak uzun süren araştırmalar sonucunda biberde bulunan bu kimyasalı hap haline dönüştürmeyi başardı.

Yapılan klinik testlerde Capsiplex isimli hapın alındıktan sonra metabolizmanın 25 dakika koşmuş ya da 80 dakika yürümüş gibi kalori yaktığını ve egzersiz öncesinde alınması durumunda tek bir hapın ekstradan 278 kalorinin yakılmasını sağladığı belirlendi. 47 dolara satılan Capsiplex’in Jennifer Lopez, Brad Pitt ve Britney Spears gibi ünlüler tarafından da kullanıldığını belirtildi.

Acı kırmızı biber yemenin vücutta hapla aynı etkiyi yapmadığına dikkat çeken uzmanlar bu bilerlerden fazla yiyenlerde kızgınlığa neden olduğu uyarısında bulundular.

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