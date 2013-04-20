Kirli kıyafetleriyle alay eden arkadaşları yüzünden okulu bıraktı!

Kağıt toplayarak yaşamaya çalışan 9 yaşındaki Özgür B. kirli kıyafetlerle okula gittiği için arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini bu yüzden de 1.5 aydır okula gitmediğini söyledi.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 60 yaşındaki Ahmet ve 58 yaşındaki Nurten İşçi çifti, torunları 9 yaşındaki Özgür B. ile birlikte 4 yıldır naylon brandalarla yaptıkları barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Kağıt toplayarak yaşamaya çalıştıklarını söyleyen Nurten İşçi, torununun kirli kıyafetlerle okula gittiği için arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini bu yüzden de okula gitmediğini söyledi.

Samsun’da 8 çocuk annesi Nurten İşçi ve Ahmet İşçi çiftinin oğlu Turgut İşçi 9 yıl önce 28 yaşında geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Nikahsız olarak beraber yaşadığı eşi de, ölümünden hemen sonra evi terk ederek 3 aylık oğlu Özgür B.’yi da bırakıp İstanbul’a gitti. 3 aylık bebek iken babası ölen annesi kendisini terk eden Özgür B.ise babaannesi ve dedesi ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Dede ve babaannenin hiçbir sosyal güvencesi olmadığından sosyal güvencelerden faydalanabilmek için bir akrabasının üzerine kaydedilen Özgür B., Ahmet ve Nurten İşçi ile birlikte Tekkeköy ilçesinde naylon brandalarla yapılmış bir barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Kağıt toplayarak yaşamaya çalıştıklarını söyleyen babaanne Nurten İşçi, 'Çok zor durumdayız. Çocuklarımız bize bakmadı. Hepsi bir yerlerde kendi yaşam mücadelesini veriyor. Biz de kendimize baraka yaptık. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Torunuma bakıyoruz. Ancak çok zor durumdayız. Yiyecek ekmek bulamıyoruz' dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, Torunun kıyafetlerinin eski ve kirli olması nedeniyle okulda arkadaşlarının alay ettiğini dile getiren Nurten İşçi, 'Torunum arkadaşları alay ediyor diye 1.5 aydır okula gitmiyor. Bizim ona kıyafet alacak paramız yok. O da utanıyor. Ne yapalım. Karnını zor doyuruyoruz' diye konuştu.

İlköğretim 3’üncü sınıf öğrencisi Özgür B. ise 'Serbest kıyafet nedeniyle kağıt toplarken giydiğim kıyafetlerle okula gidiyorum. Arkadaşlarım kıyafetim kirli ve pis diye alay ettikleri için bende artık okula gitmiyorum. Okumak istiyorum ama arkadaşlarım böyle yaptıkları için gidemem' dedi.