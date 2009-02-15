Kirli hava, çocukları hastalandırıyor

Kayseri'de özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Ahmet Selim Hasözler, kış mevsimindeki hava kirliliğinin alerjik bünyesi olan çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarına yol açtığını söyledi.



Özel Tekden Hastanesi'nde görevli uzman Dr. Ahmet Selim Hasözler, kış mevsiminde hava kirliliğinin artması, ısı değişmelerinin hızlı olması ve çocukların okul ve kreş gibi ortak yerleri kullanmaları nedeniyle üst solunum yolları enfeksiyonlarının fazlasıyla görüldüğünü anlattı. Dr. Hasözler, şöyle dedi:



“Üst solunum enfeksiyonlarında antibiyotik tedavilerinin yeri yoktur. Ancak, bu enfeksiyonlar ilerlerse iltihabik ya da akciğerlerle ilgili ciddi sıkıntılara neden olabilir. Çocuklarda beyaz burun akıntısı ya da hafif ateş varsa aileler endişelenmesin. Bir grip ilacı ya da hafif ateş düşürücü verilebilir. Burun akıntısı yeşile dönük olup, ateş çıkmaya, öksürük hırıltılı, balgamlı derinden gelmeye başladıysa hastalık ciddi alınacak konuma gelmiş demektir. Özelikle de ateşin 38.5 ve üzerine çıkıyorsa o zaman bir uzman hekime başvurulmasını öneriyoruz.''



Dr. Ahmet Selim Hasözler, hava kirliliğinin son yıllarda arttığını vurguladı. Hasözler, “Özellikle akşam saatlerinde sis perdesi kentlerin üzerine çökmekte özellikle alerjik yapıda olan, astımı olan, alerjik bronşit alerjik kökenli rahatsızlığı olan çocuk ya da yetişkinlerin bu havalarda en azından maske kullanması ya da sokağa çok çıkmamasını öneririz'' diye konuştu.



(DHA)

