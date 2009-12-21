Kırkpınar'ı su bastı

T24 - Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisi ile bazı tarım alanları yer yer sular altında kaldı. Meriç Nehri'nin debisi de artmaya devam ediyor.





Meriç, Arda ve Tunca nehirlerdeki su debisinin yükselmesi nedeniyle Sarayiçi mevkisindeki Kanuni ve Fatih köprüleri ile Yeniimaret mevkisindeki Yalnızgöz Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, su debilerinin artması halinde sular altında kalması muhtemel üç köprünün giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekti.



Tunca Nehri'nin taşması sonucu Adalet Kasrı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisi yer yer sular altında kaldı. Ayrıca nehir kenarlarında bulunan bazı balıkçı barınaklarını da su bastı.



Bu sabah yapılan ölçümlerde, Tunca Nehri'nin debisi 216 metreküp/saniye, Meriç Nehri'nin debisi de 466 metreküp/saniye olarak tespit edildi.



Edirne Valiliği'nce oluşturulan kriz masasının çalıştığı ve her türlü önlemin alındığı belirtildi.

