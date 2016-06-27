Kırkpınar'da ağanın heykelindeki tespih 4. kez çalındı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanında bulunan Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu’nun heykelinin elindeki tespih, 4. kez çalındı.

Edirne’de 18- 24 Temmuz tarihleri arasında 655’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Güreşlere sayılı günler kala Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı, stadın protokol kapısı girişinde bulunan Kırkpınar Ağası heykellerinden Alper Yazoğlu’nun elindeki tespih yerinden sökülerek çalındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Can Zeray'ın haberine göre; Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi alanına, 3 yıl art arda ağalık yapan veya kalıcı bir eser bırakan ağaların heykelleri yapılıyor.

3 yıl art arda ağalık yapan ve heykelleri dikilen ağalardan Hüseyin Şahin, Seyfettin Selim ve Alper Yazoğlu'nun el kısmındaki tespihler daha önce birçok kez çalınmıştı. Bunun üzerine, sadece güreş zamanlarında takılmak üzere Hüseyin Şahin ve Seyfettin Selim'in heykelleri için portatif tespih yapılmıştı. Ağa Alper Yazoğlu’nun elindeki kalıcı tespihin 4'üncü kez çalıması üzerine orada da benzer bir uygulamaya gidileceği belirtildi.