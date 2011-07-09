-KIRKPINAR YENİ AĞASISINI ARIYOR EDİRNE (A.A) - 09.07.2011 - Salih Baran - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli müesseselerinden ''ağalık'', yarın ağalık koçuna en çok parayı verende kalacak. Üç yıldır Kırkpınar Güreş Ağalığı yapan Seyfettin Selim, ağalığa aday çıkarsa, ihaleye girmeyecek. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkün cömertliğinin simgesi durumundaki Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin başlangıcında, güreşlerin organizasyonunun ve güreşlerin sorumlusuydu. Güreşlerin Edirne Belediyesi tarafından düzenlenmesinden sonra simgesel bir makam durumuna gelse de ağanın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her zaman bir ağırlığı ve misyonu bulunuyor. Tarihi süreçte, güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve güreşe gelenleri ağırlaması gibi tarihi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü Edirne Belediyesi'nce yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, cemedanı, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir yıl ağalığını yapmak için ihaleye girmek zorunda. Sembolik Kırkpınar koçu, başpehlivan seçilmeden açık artırmaya sokuluyor ve en yüksek bedelle koçu alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir yıl hamisi oluyor. İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor. Üç yıl üst üste Kırkpınar Ağalığı yaptığı için Sarayiçi'ne ağalık heykeli dikilen Seyfettin Selim, bu yıl ağalığa aday çıkması durumunda kendisinin talip olmayacağını belirtti. -AĞALIK BEDELLERİ Son 4 yılın ağalık ihalelerine bakıldığında 647. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Mehmet Cadıl, 250 bin lira ödemişti. Seyfettin Selim ise 400 bin lira bedelle 648, 250 bin lirayla 649 ve 322 bin lirayla da 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası olmuştu. Yarın öğleden sonra Er Meydanı'nda ihaleye çıkarılacak koça en çok bedeli vererek alacak kişi, 2011 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası olacak. Geçen yıl ihaleye tek başına giren Selim, bu yıl da ağalık ihalesine gireceğini açıklamıştı.