-KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLADI EDİRNE (A.A) - 04.07.2011 - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası törenle başladı. Edirne Belediyesi önünde oluşturulan kortejde, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar yer aldı. Bulgaristan, Yunanistan, KKTC'den ve ülkenin değişik kentlerinden gelen yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin yer aldığı kortej, belediye önünden, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Bu sırada motorlu paraşüt, kent merkezi üzerinde uçuş yaparak ''650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası'' yazılı pankartı dolaştırdı. 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çelenginin Atatürk Anıtına konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kortejdekiler, daha sonra Edirne bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ni geçerek törenin yapılacağı 25 Kasım Şehir Stadı'na geldi. Edirne Valisi Gökhan Sözer burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin 1361 yılında alındığını, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı olarak da bu tarihin kabul edildiğini belirtti. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin bugün ilk başladığı günkü gibi sürdüğünü vurgulayan Sözer, ''O nedenle bu güreşlerde Türk milletinin asaleti, güreşçilerin yiğitliği, mertliği, dürüstlüğü var. Bu kadar özgün, bu kadar katıksız, bu kadar geleneğine bağlı olduğu içinde UNESCO bile bizi kültür mirasına dahil etti. Edirne dünyanın özgün, çok önemli, değerli bir şehri. Biz bu nedenle Kırkpınar'a önem veriyoruz. Ve sadece meydanlarda değil, günümüzün anlamına uygun olarak festival olarak kutlanmasını istiyoruz. Bugün Kırkpınar festivalinin şenliğinin başlangıcını yapıyoruz. Cumartesi ve pazar günü de güreşlerin, er meydanının finalini yapacağız. Türkiye'nin her yerinde bir yıl güreşmiş güreşçiler burada gücünü deneyecek. Burada güreşlerini, yiğitliklerini gösterecekler'' dedi. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de 16 yıldır belediye başkanı olarak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinliklerini düzenlediği için mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. Edirne'nin adını dünyaya duyurmaktan büyük şeref ve mutluluk duyduğunu anlatan Sedefçi, etkinliklere destek verenlere teşekkür etti. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile Sarayiçi'nde Kadın Dayanışma Evi'ni kuracağı müjdesini de veren Sedefçi, ((Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri''nin Selimiye Cami ve Külliyesi ile özdeşleştiğini, bütünleştiğini kaydetti. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Tören daha sonra Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen halk konseri ile devam etti.