-KIRKPINAR GÜREŞLERİ BAŞLADI EDİRNE (A.A) - 08.07.2011 - Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Akif Karaosmanoğlu, ''Kırkpınar'ı, özüne uygun, şaibe ve şüphe olmadan tertemiz şekilde bitireceğiz'' dedi. 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri'nin resmi açılışı, güreşlerin yapıldığı Sarayiçi'nde yapıldı. Edirne Valisi Gökhan sözer'in gelmesiyle başlayan törende, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı okundu, Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil tarafından bayrak göndere çekildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili ve Asbaşkan Mehmet Akif Karaosmanoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yılın 650. ve altın kemer yılı olduğunu söyledi. Doping konusunda federasyonun son derece hassas olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, şöyle devam etti: ''Kırkpınar'ı özüne uygun şaibe ve şüphe olmadan tertemiz şekilde bitireceğiz. Doping konusunda federasyonumuz son derece hassastır. Her boyun ilk sekiz güreşçilerden doping numunesi alınacak. Başpehlivanlık ve Başaltı'nda ilk turda rastgele altı kura çekilerek ve kura hangi pehlivana çıkarsa o pehlivanlardan doping numunesi alınacak. Federasyonumuz ve organizasyon komitesi olarak bu konuda taviz vermeyeceğiz. Güreşlerimizin kazasız, sorunsuz geçmesini diliyorum.'' Edirne Valisi Gökhan Sözer de Türklerin 1071 yılında Malazgirt kapılarına dayandığını, nice alperenlerin öncülüğünde Anadolu'yu yurt edindiğini ve 1361 yılında Edirne'nin fethinden önce Rumeli'ye geçtiklerini anlattı. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de Kırkpınar'ın bir gelenek, Türk insanının mertliği, yiğitliği, alınteri ve gücü olduğunu ifade etti. 650 yıldır Türk insanın bu meydanlarda yiğitçe güreş tuttuğunu, yiğitliğini onurunu koruduğunu ve yücelttiğini ifade eden Sedefçi, ''Bu yıl özel bir yıl. Bu yıl tarihe bir sayfa daha ekliyoruz ve görkemli, bembeyaz olmasını ve yıllarca hatırlanmasını istiyorum. Ağamız Seyfettin Selim'e altın kemeri vermekten büyük onur duyacağız. Ağam helal olsun! Bu yıl yine başpehlivanlıkta sevgili Mehmet Yeşil Yeşil kardeşimizin altın kemer alma yılı. Sevgili Mehmet kardeşim, sevgili pehlivan kardeşlerim. Yiğitçe güreşin, alın teri dökün, Türklüğün mertliğini yiğitliğini bozmayın, o kemer size helal olsun. Hep beraber bu geleneği yaşamaktan onur duyduk, duymaya da devam edeceğiz'' dedi. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise tüm pehlivanların kendilerine yakışır şekilde güreşeceklerine inanmak istediğini bildirdi. Konuşmaların ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakemler ve davulcular, belediye bandosu eşliğinde resmi geçit yaptı. Törenin ardından Tarihi Kırkpınar Ağalığını üç kez üst üste yapan Seyfettin Selim'in dikilen heykeli Edirne Valisi Gökhan Sözer, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye başkanı Hamdi Sedefçi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından açıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, açılışta yaptığı konuşmada, Seyfettin Selim'in, İstanbul Büyükçekmece ilçesinde yaptığı eğitim yatırımlarına karşılık bu heykelin yapıldığını kaydetti. Hamdi Sedefçi de Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in, 100 bin liralık çek verdiğini ve o para ile kadın evi yapılacağını kaydetti. Seyfettin selim de heykelinin dikilmesinden son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.