Kırkpınar ağalık ihalesine katılacak

T24 - Edirne'de 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası Etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı Fatih Ürek, yarın yapılacak ağalık ihalesine davet edildi. Ürek, "Ağalık hakikaten saygın bir iş. Ben gelirim de diğer ağalarımız kızmasın sakın" dedi.







Ağalık ihalesine katılacağını açıkladığı dönemde güreş camiası tarafından tepki çeken şarkıcı Fatih Ürek, Edirne Belediyesi 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne aldı.

Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi'ni dolduran yaklaşık 2 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Ürek, söylediği şarkılar ve danslarıyla sevenlerini coşturdu.



Diğer ağalarımız kızmasın sakın

Konser sırasında sahneye çıkan Edirne Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Öngün ve Hasan Üner, Fatih Ürek'e çeşitli hediyeler verdi.

Fatih Ürek'e Hamdi Sedefçi'nin selamlarını getirdiğini söyleyen meclis üyesi Ahmet Öngün, "Başkanımız, 2012 yılının Kırkpınar ağasını takdim etmemizi söyledi. Fatih Ürek 2012 yılının Kırkpınar Ağası olarak aramızdadır. Pazar günü ağalık ihalesi var" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni çok sevdiğini belirten Fatih Ürek ise, "Bu ağalığı alacağım herhalde bu gidişle. Ağalığın birtakım sorumlulukları var. Ağalık hakikaten saygın bir iş. Ben gelirim de diğer ağalarımız kızmasın sakın" diye konuştu.

Seyircilerin de kendisine destek vermesi üzerine şarkıcı, "Tamam be aldım gitti" diyerek ihaleye katılacağını söyledi.



Ağalık şartnamesi bile almıştı

Bundan 5 yıl önce 645'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen şarkıcı Fatih Ürek, Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin elinden ağalık ihalesi şartnamesini dahi almıştı. Kırkpınar'a renk getireceğini söyleyen Ürek, güreş camiasından pek çok kişinin tepkisini çekmişti.