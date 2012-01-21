-Kırklareli'nde yolcu otobüs devrildi: 2 ölü KIRKLARELİ (A.) - 21.01.2012 - Kırklareli'de Bulgaristan plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen B 2130 KH plakalı yolcu otobüsü, Kırklareli'nin Dereköy mevkinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada otobüste sıkıştığı bildirilen 2 kişinin kurtarılması için kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.