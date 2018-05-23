Kırklareli'de Vali Osman Bilgin göreve başladı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın son kararnamesi ile merkeze alınan Orhan Çiftçi\'nin yerine atanan Vali Osman Bilgin, Kırklareli\'ye gelerek göreve başladı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Resmi Gazete\'de yayımlanan son valiler kararnamesiyle merkeze alındı. Yerine atanan İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Kırklareli\'ye gelerek bu sabah görevine başladı. Valilik girişinde kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve valilik personeli tarafından karşılanan Vali Bilgin, ilk valilik görevine Kırklareli\'nde başladığı için büyük heyecan ve onur duyduğunu ifade ederek, \"Bizim yöneticilik anlayışımızda hep beraber birlikte, el ele vererek, iz bırakarak ve burada insanlarla iç içe olarak hepsinden önemlisi de makamdan güç alan değil makama güç katmaya çalışarak, makamın ağırlığını halkla iç içe, halkın 24 saat yanında, sorunları ile ilgilenerek görev yapan idareci formatı çizdiğimi belirtmek istiyorum. Bundan önce görev yaptığımız yerde de bu düsturla çalıştık. Çünkü makamlar gelip geçici, yaptığınız hizmetler kalıcıdır. Hep beraber bu anlayışla, koordinasyonu sağlayan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak, valiniz olarak hep birlikte bu misyonu üstlenip sürdüreceğiz\" dedi.



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