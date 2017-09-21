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Kırklareli'de sağanak yağmur; evleri su bastı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar nehre döndü

21 Eylül 2017 13:28

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar nehre döndü. Yaklaşık bir saat süren yağmurda metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, araçlar yolda kaldı, birçok ev ve işyerini de su bastı.
Kırklareli\'de etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmur sularının etkili olduğu Karacaibrahim, Karakaş ve İstasyon mahallelerinde birçok araç yoğun su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve duraklara sığındı. Kırklareli Belediyesi ekipleri, yağmurun etkili olduğu mahallelerde çalışma başlattı. Meteoroloji verilerine göre, bir saat süren yağmurda metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurun aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

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