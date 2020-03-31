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Koronavirüs

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı

31 Mart 2020 18:37

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in bugün yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vali Bilgin'in 14 gün süreyle vali konağında izole altına alındığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Valimiz Sayın Osman BİLGİN’in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu Koronavirüs (Covid-19) testi POZİTİF çıkmıştır.

Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı KOCAKUNDAKÇI tarafından yürütülecektir.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN kendisini 14 gün süre ile Vali konağında izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağından fiili olarak Valilik görevini yürütecektir."

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