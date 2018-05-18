Kırklareli Valisi Çiftçi, merkeze alındı

KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ Valisi Orhan Çitfçi, Resmi Gazete\'de yayımlanan karara göre, merkeze alındı.

Bursa\'nın Mudanya ilçesi kaymakamıyken adının karıştığı bir olay nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan Kırklareli Valisi Orhan Çitfçi, Resmi Gazete\'de yayımlanan son kararnameyle merkeze alındı.

Atama kararıyla İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin Kırklareli Valiliği\'ne, Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar Sinop Valiliği\'ne, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak Burdur Valiliği\'ne, Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Akın ise Kırşehir Valiliği\'ne atandı.

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