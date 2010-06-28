Kırklareli Valisi Aydoğdu: Konuşmam talihsizlikti

T24 - “DP’nin CHP’yi kapatmaması, İnönü’yü huzurlu bir yere göndermemesi talihsizliktir” diyen Kırklareli Valisi Aydoğdu sözlerini böyle düzeltti!





Abant Platformu’nun düzenlediği “Vesayet ve Demokrasi” başlıklı toplantıya, önceki gün Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu’nun “DP’nin 1950’de iktidara geldiğinde CHP’yi kapatıp, İsmet İnönü’yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir” şeklindeki sözleri damga vurdu. Milliyet’e konuşan Aydoğdu kendi konuşmasını da “talihsizlik” olarak nitelendirerek “CHP ile ilgili böyle birşey söylemem haddime mi? Yanlış ama vurucu bir örnek anlamında söylemiştim” dedi.

Toplantının ilk gün konuşan Aydoğdu, “Merkeziyetçilik Aracı Olarak İdari Vesayet” başlıklı konuşmasında, harf devrimine de vurgu yaptı. “Türkiye 1920’li yıllarda hafızasını kaybetti. 1684’de kilise bir bildiri yayınlamış. İngiltere’ye gittiğimizde bu bildiriyi okuduğumuzda anladık. Ama Merzifonlu Karamustafa Paşa’nın Viyana’dan merkeze gönderdiği arizayı (dilekçe, rapor) aramızda kaç kişi okuyabilir, okuyabilse kaç kişi anlayabilir” dedi. Abant’taki toplantının ikinci gününde Aydoğdu “vesayet ve demokrasinin tartışıldığı bir yerde parti kapatılmasını istemenin çelişki olup olmadığı sorusunu, “Benim haddime mi, hele CHP ile ilgili böyle bir şey söylemem” diye karşıladıktan sonra şu yanıtı verdi: “Yanlış ama vurucu bir örnek anlamında söylemiştim. Hatırlarsanız çok rahatsızdım ve dağınık konuştuğum için de özür diledim. Ne demek istediğim konuşmamın içinde anlaşılır diye düşündüm ama demek ki anlaşılmamış. Elbette partilerin kapatılmasına karşıyım. Tek parti yönetiminin alışkanlıkları, yıpranmışlıkları vardı. Yeni yönetim için yeni siyaset anlayışı gereği CHP keşke kendini yenileyebilseydi anlamında o sözleri söyledim. Siyasi çekişmelerin yaşandığı bir süreçte devletin kurucusu, önemli bir devlet adamı olan İnönü’nün tarihte hakettiği yeri alması gerektiği düşüncesiyle öyle konuştum.”





