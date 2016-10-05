Kırklareli Valiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

Kırklareli Valiliği, ‘FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz'ün bir bağ evinde saklandığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu, tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bahse konu kulübede yakın zaman içerisinde hiçbir yaşamsal ize rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"05.10.2016 tarihinde ulusal ve görsel basında iddia edilen konu üzerine Kırklareli ili Çeşmeköy köyü sınırları içerisinde bulunan metruk kulübede, güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, belirtilen metruk kulübenin içerisinin bakımsız ve kalmaya müsait olmadığı, yakın zaman içerisinde de kalındığına dair herhangi bir iz ve emarenin bulunmadığı, yaşamsal malzemelerin (turşu) kullanılacak durumda olmadığı, haricen tüketilmiş hiçbir gıda malzemesi artığı bulunmadığı tespit edilmiştir. Firari Adil Öksüz'ün Kırklareli'nde bir bağ evinde saklandığına ilişkin iddialar, gerçeği yansıtmamakla birlikte tahkikat titizlikle sürdürülmektedir." Açıklamada, konunun Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbarda geçen konunun önemine binaen tahkikatının titizlikle sürdürülmekte olduğu ve konuya ilişkin çalışmaların hassasiyetle devam ettiği kaydedildi.