T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırkağaç'ta kaza; Asker ve korucular yaralandı (1)

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, TIR'la minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre, 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı

22 Nisan 2018 16:19

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, TIR\'la minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre, 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'nda eğitim gören uzman erbaş ve korucular, çarşı iznine gitmek üzere nizamiye önündeki kavşakta minibüse bindi. Kavşaktan dönüş yapan minibüsle, gelen bir TIR çarpıştı. Kazada, hem minibüstekiler hem de başka bir minibüsü beklyen diğer askerlerden yaralanan oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erdinç ALKANKIRKAĞAÇ Manisa DHA MANİSATIRKazaKırkağaçJandarma Komando Eğitim Alay KomutanlığıKavşaktanKazadaYaralılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24