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Kırkağaç kavunları askıda

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde yetiştirilen ve tadı ile ün salan kavunların, kış aylarında da tüketilmesi için askıya alma işlemleri başladı

16 Eylül 2017 13:20

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç İlçesi\'nde yetiştirilen ve tadı ile ün salan kavunların, kış aylarında da tüketilmesi için askıya alma işlemleri başladı.
Kırkağaç\'ta üretilen kavunlar, belediyeye yada özel şahıslara ait soğuk hava dopalarında askıya alınıyor. Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı, 15 Ağustos\'ta başlayan kavun hasadının devam ettiğini belirterek, \"Bu yıl 8 bin dekarda kavun ekildi. Güzel bir hasat sezonu geçiriyoruz, inşallah üreticilerimize bereketli olur. Tarladan toplanan kavunlar korunaklı depolarda büyük emeklerle ağaçlara asılıyor. Bu kavunlarımız şubat ayına kadar bu depolarda muhafaza edilecek\" dedi.
Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Afyon ve Uşak gibi Türkiyenin dört  yanına kavun gönderdiklerini dile getiren Özarı, ihracatçılar aracılığı ile Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Yugoslavya\'ya da satış yaptıklarını söyledi. Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Özarı, \"Halcilerimiz ellerini çabuk tutup bir an önce kavunlarımızı görmeli. Bağlantılarını yapsınlar, kavunlarımız önceki yıllara göre az ama kalitesinde herhangi bir değişiklik yok\" diye konuştu.
Kırkağaçlı kavun üreticisi Zeycan Aydın ise 30 dekarda kavun yetiştirdiğini söyledi. Bu yıl kavunlarda bazı hastalıkların olduğunu belirten Aydın, \"Ekim de az olduğu için fiyatlarda artış yaşandı. Bizler kavunlarımızı kışa hazırlıyoruz. Depolarda saklanan kavunlar ocak ve şubat ayına kadar tüketiciye ulaştırılabiliyor. Her kavunun Kırkağaç kavunu olmayacağı unutulmasın. Tüketiciler kavun seçerken daha dikkatli olsun\" dedi.

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