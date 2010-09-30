-''KIRK HARAMİLER''DE 40 GÖZALTI ADANA (A.A) - 30.09.2010 - Adana ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beş ilde ortaklaşa düzenledikleri ''Kırk Haramiler'' isimli operasyonda, zorla fuhuş yaptırma, uyuşturucu ticareti, tefecilik, yağma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işledikleri iddia edilen çetenin elebaşının da aralarında bulunduğu 40 kişi yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren Adana ve Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Mahmut K'nin (46) elebaşılığını yaptığı iddia edilen çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 9 ay süren takip sonucu çetenin farklı illerden Adana'ya uyuşturucu getirerek satışını yaptıkları, kadınları fuhşa zorladıkları belirlendi. Fuhuş yapan kadınlara günde 300 lira getirmeleri şartını koyan çete mensuplarının bunu yapmayanları dövdükleri, silahla yaraladıkları ve psikolojik baskı uyguladıkları kaydedildi. Bu arada, 15 Nisanda merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde, 9. kattaki evinden atlayan Duygu takma isimli Meltem D'nin de çetenin baskıları ve darbetmesi sonrası intihar ettiği bildirildi. Bazı kadınları çıplak fotoğraflarını çekerek fuhşa zorlayan çete mensuplarının, fuhuştan elde edilen gelir ile tefecilik yaptıkları bildirildi. Aylık yüzde 20 oranında faizle borç veren çetenin, ödeyemeyenleri kaçırdıkları, darbettikleri ve mallarına el koydukları ifade edildi. Adana'daki gece kulüplerinden haraç aldığı tespit edilen çetenin, vermeyen iş yerlerinde huzursuzluk çıkardıkları, bazı iş yerlerini de ele geçirmeye çalıştıkları öğrenildi. Bu arada, çetenin icradaki mallarla ilgili ihaleye girmek isteyenleri tehdit ettikleri, kendi adamlarını ihaleye sokarak malları ucuza aldıkları belirtildi. Çetenin Adana, Ankara, Mersin, Muğla ve Kırklareli'de faaliyet gösterildiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla çete elebaşını olduğu iddia edilen Mahmut K'nin de aralarında bulunduğu 3'ü bayan toplam 40 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda toplam 37 bin 500 lira yazılı 5 adet senet, 7 adet ruhsatsız tabanca, 91 adet mermi, 8 kilo esrar ile 13,3 gram kokain, 2 balta ile çok sayıda pornografik içerikli CD bulundu. Zanlılar sorgularının ardından ''çıkar amaçlı silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt adına bilerek ve isteyerek hizmet yapmak, zorla fuhuş yaptırmak, tehditle haksız kazanç sağlamak, yağma, ruhsatsız silah bulundurmak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu ticareti ve tefecilik yapmak, ihaleye fesat karıştırmak, kasten yaralama, suç işlemeye azmettirmek'' suçlaması ile adliyeye sevk edildiler.