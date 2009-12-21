Kırışıklıkları ‘şekerli hap’la yok edecekler

Şekerle kaplanmış bir tabletle cildin yaşlanması geciktiriliyor.



Nestle ve Loreal, yeni geliştirdikleri buluşla deri yaşlanmasını geciktirdiklerini açıkladı. Besin ve dermatoloji bilimini birleştiren buluşta, domateste bulunan bir bileşen kullanılarak deri hücrelerinin yeniden canlanması sağlanırken, eskilerin hasar görmesi engelleniyor. Üreticiler, şekerli tadın kadın ve erkeklere, ilaçtan çok yaşam tarzı ürünü olarak görünmesini sağlamasını umuyor. Inneov Fermete adlı kırmızı hap, Avrupa ve Güney Amerika’da şimdiden satışa sunuldu. İngiltere’de de pazara sunulması planlanıyor. Ürünün geliştiricileri testlerin çok başarılı sonuçlar verdiğini söylüyor.