T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kırışıklıkları ‘şekerli hap’la yok edecekler

Şekerle kaplanmış bir tabletle cildin yaşlanması geciktiriliyor.

21 Aralık 2009 02:00

Şekerle kaplanmış bir tabletle cildin yaşlanması geciktiriliyor.

Nestle ve Loreal, yeni geliştirdikleri buluşla deri yaşlanmasını geciktirdiklerini açıkladı.  Besin ve dermatoloji bilimini birleştiren buluşta, domateste bulunan bir bileşen kullanılarak deri hücrelerinin yeniden canlanması sağlanırken, eskilerin hasar görmesi engelleniyor. Üreticiler, şekerli tadın kadın ve erkeklere, ilaçtan çok yaşam tarzı ürünü olarak görünmesini sağlamasını umuyor. Inneov Fermete adlı kırmızı hap, Avrupa ve Güney Amerika’da şimdiden satışa sunuldu. İngiltere’de de pazara sunulması planlanıyor. Ürünün geliştiricileri testlerin çok başarılı sonuçlar verdiğini söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24