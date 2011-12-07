T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kırışıklıklar hapla gidecek

İngiltere’de 14 hafta süresince 430 kadın üzerinde denenen bir ilaç kırışıklıkları yüzde 10 azalttı.

07 Aralık 2011 02:00


T24- İngiltere ve Hollanda ortaklığındaki besin üreticisi Unilever firması, kırışıklıklar için bir hap üretti. Günde 3 kez alınan kapsüllerin içerisinde likopen adlı antioksidan, soyadan elde edilen isoflovan, omega 3 yağı, C ve E vitaminleri bulunuyor.




Milliyet'in haberine göre, kırışıkla cildin en derin tabakalarından itibaren mücadele eden ilk hap olan bu tedavi ‘gen besini’ ismiyle adlandırıldı.


‘Gen besini’ adlı tedavi İngiltere, Fransa ve Almanya’dan menapoz dönemini geçirmiş 430 kadın üzerinde 14 hafta boyunca test edildi. 14 haftanın sonunda kadınların büyük kısmındaki kırışıklıklarda yüzde 10 oranında bir azalma görüldü. Bazı kadınlarda bu oran yüzde 30’a kadar çıktı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24