Kırışıklıklar hapla gidecek



T24- İngiltere ve Hollanda ortaklığındaki besin üreticisi Unilever firması, kırışıklıklar için bir hap üretti. Günde 3 kez alınan kapsüllerin içerisinde likopen adlı antioksidan, soyadan elde edilen isoflovan, omega 3 yağı, C ve E vitaminleri bulunuyor.









Milliyet'in haberine göre, kırışıkla cildin en derin tabakalarından itibaren mücadele eden ilk hap olan bu tedavi ‘gen besini’ ismiyle adlandırıldı.





‘Gen besini’ adlı tedavi İngiltere, Fransa ve Almanya’dan menapoz dönemini geçirmiş 430 kadın üzerinde 14 hafta boyunca test edildi. 14 haftanın sonunda kadınların büyük kısmındaki kırışıklıklarda yüzde 10 oranında bir azalma görüldü. Bazı kadınlarda bu oran yüzde 30’a kadar çıktı.



