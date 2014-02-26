Kırım'da tansiyon yükseliyor: 1 ölü

Ukrayna’daki son gelişmelerin ardından Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlementosu bölgenin geleceğini tartışmak için toplandı. Parlamento önünde Rusya yanlılarıyla Kırım Tatarları arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Akmescit'teki (Simferepol) meydan, bir taraftan ülkenin bölünmemesini isteyen Kırım Tatarları, diğer taraftan Rus yanlısı eylemcilerin gösterilerine sahne oluyor. İki taraf arasında çıkan arbedede, kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Kırım Parlamentosu bugün ülkenin geleceğini konuşmak için olağanüstü toplandı. Karşıt gruplar da parlamento binası dışında gösteri düzenledi. Parlamento önünde toplanan Rusya ve Kırım Tatarları arasında zaman zaman yumruklaşmalar yaşandı.

'Sağ duyulu ve sabırlı olun'

Kırım Tatarları Milli Meclisi Başkanı Rifat Çubarov, Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov ile yaptığı görüşmelerin ardından, basına yaptığı açıklamada, Kırım Parlamentosu toplantısının yapılmayacağını duyurdu. Çubarov, yaptığı konuşmasında, parlamento toplantısının yapılmayacağını kaydederek, meydanda toplananların sakin şekilde meydandan ayrılmalarını istedi. Halkın daha sağ duyulu, sabırlı olmaları isteyen Çubarov, çeşitli provokasyonlara gelmemelerini talep ederek, "Kırım kazandı" ifadelerini kullandı.



Halka konuşan Kırım Parlamentosu üyesi Nikolay Aksenov da Kırım Parlamentosu toplantısının yapılmayacağını kaydederek, Rusya yanlısı eylemcilerin sakin bir şekilde meydandan ayrılması isteğinde bulundu.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Konstantinov'un, "Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasının gündeme gelebileceği" yönündeki açıklamalarının ardından bölgede gergin bekleyiş sürerken, Kırım Parlamentosunun, ülkedeki siyasi durumu ele almak üzere bugün olağanüstü toplanma kararı üzerine, Kırım Tatarları parlamento önündeki toplanma kararı almıştı.

Yeni Belediye Başkanı

Öte yandan geçici yönetime tepki gösteren protestocular, Tavrida Elektrik şirketler topluluğu sahibi, işadamı Aleksey Çaliy'i belediye başkanı ilan etti.

Çaliy, dün akşam yaptığı açıklamada da kentin güvenliğini ve devlet kurumlarının çalışmasını sağlayacaklarını kaydederken, halk savunması birliklerinin çalışmalarını düzenleyecek Terörle Mücadele Merkezi'nin oluşturulacağını belirtti.

Kentte, Rusya'nın Karadeniz Deniz Donanması bulunurken, nüfusun önemli bir kısmını Ruslar oluşturuyor. Bu arada, Rusya yönetimi kente heyet gönderirken, bazı Rus yetkililer de bölge halkının Rus vatandaşlığına geçebilmesini sağlayacak karar alınması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.