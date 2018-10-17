Kırım'da okulda patlama; 19 ölü

Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı belirtildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yetkililer ne olduğu bilinmeyen bir patlayıcının kullanıldığını bildirdi.

Sputnik'e konuşan bir Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü "Vukov Caddesi'ndeki teknik okulda meydana gelen patlamada 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı" dedi.

Olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri gönderildi. Diğer yandan yaralıların sayısının 50 kadar olduğu ileri sürüldü.

Rus basınına konuşan Kerç'teki 1 numaralı hastanenin klinik kabul bölümünden bir kaynak "18 kişi getirildi, yaklaşık 50 yaralının geleceğini söylediler" dedi.

Görgü tanıkları ise patlamanın okulun kantinindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.

Kerç güvenlik güçleri arasından bir kaynak da patlamanın kantinde meydana geldiğini, ilk olasılık olarak gaz patlamasının değerlendirildiğini, ancak nedeninin kesin olarak bilinmediğini söyledi.

Rusya Güvenlik Servisi (FSB) uzmanları da incelemeler için olay yerine gitti.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yetkililer ise olayda ne olduğu bilinmeyen bir patlayıcının kullanıldığını bildirdi.