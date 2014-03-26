Kırım'da göndere Rus bayrağı çekildi



Gerasimov, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada Kırım Yarımadası'nda bulunan tüm askerî üslerde göndere Rus bayrağı çekildiğini söyledi. Rusya Genelkurmay Başkanı, çarşamba sabah saatlerinde düzenlenen törenlerde Rus milli marşının da okunduğunu belirtti. Ukrayna'dan verilen bilgilere göre Rus askerleri Kırım'da Ukrayna donanmasına bağlı son gemiyi salı akşam saatlerinde ele geçirdi.

Rusya Kırım'ı yapılan referandum sonrasında cuma günü kendi bünyesine dahil etmişti. O günden sonra da sayısız askerî üs Rus askerleri tarafından ele geçirildi. Ukrayna geçici hükümeti ise birliklerine Kırım'dan çekilme emri verdi.

Gerasimov yarımadada bulunan 1500 Ukrayna askerinin ordusuna bağlı kalmayı tercih ettiğini ve tren yoluyla Ukrayna'ya ulaştırılacağını ifade etti. Ukrayna'nın dün istifa eden savunma bakanı Igor Tenyuh Kırım'daki 18 bin Ukrayna askerinden 4 bin 300'ünün Rus tarafına geçtiğini söylemişti.