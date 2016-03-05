Kırım: Türk askeri uzmanlar, Ukrayna'da paralı askerleri eğitiyor

Kırım Başbakan Yardımcısı Ruslan Balbek, Türk askeri uzmanların Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde paralı askerleri silahlı eylemler için hazırladığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Balbek, "Çok sayıda Türk askeri eğitmenin Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde toplandığını gösteren güvenilir bilgilere sahibiz. Paralı askerlerin açık alanlarda ve kent koşullarında silahlı faaliyetlere hazırlamak için o bölgede poligon kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Kırım Tatar Meclisi liderlerinin bu inisiyatifin başında olduğunu da belirten Balbek, Ukraynalı yetkililerin meclis bünyesi altında etkili askeri birlik kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Herson Bölgesi'nin teröristlerin çekim merkezi haline geldiğini sözlerine ekleyen Balbek, "Türkiye'deki Ülkü Ocakları'ndan aşırılık yanlısı üyeleri ile Suriye'de IŞİD saflarında mücadele eden, Mısır ve Libya'daki darbelerde görev alan militanlar ve haklarında arama kararı bulunan Kafkasyalılar Herson'a getiriliyor" diye konuştu.