Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu: Ruslar işgalci olduğu topraklardan gidecek ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü sağlanacak

Kırım Tatarlarının lideri milli lideri M. Abdülcemil Kırımoğlu, "Ruslar işgalci olduğu topraklardan gidecek ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü sağlanacak. Bu bizim isteğimiz, talebimiz; bütün dünya da bunu bizlerle paylaşıyor, bizlerle beraber." dedi.

Kırımoğlu, Ukrayna'ya destek verilmezse Avrupa'nın da tehlike altında olacağı görüşünde.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin ricasıyla işgalin başlamasının hemen ardından Türkiye’ye gelen, Türkiye ile Ukrayna’nın en kuvvetli bağı olan Kırım Tatarlarının efsanevi lideri ve yaşayan en büyük insan hakları aktivistlerinden biri olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Daktilo 1984’ten Kutalmış Işık’a konuştu.

Savaşın iç yüzü, Kırım yarımadasının geleceği, Ukrayna-NATO ilişkileri, dezenformasyon savaşında ortaya atılan bazı iddialar ve Ukrayna’nın Türkiye’den ve dünyadan talepleri hakkındaki röportajın satır başları şöyle:

"Onların niyeti birkaç gün içerisinde Kiev’i almak, Zelenski’yi indirip kendi kuklalarını koymaktı"

Kutalmış Işık: Çatışmaların akıbetini nasıl görüyorsunuz?

İlk olarak bütün Ukrayna’yı işgal edemezler, onların niyeti birkaç gün içerisinde Kiev’i almak, Zelenski’yi indirip kendi kuklalarını koymaktı. Ve onların tayin edeceği Cumhurbaşkanı Ruslarla antlaşma imzalayacaktı, onların şartlarını kabul edecekti. Şartları da şöyle; Kırım yarımadasının Rus toprağı olduğunu kabul edecek, Donetsk ve Luhansk’taki kukla cumhuriyetleri tanıyacak, NATO ve AB’ye girme hedefinden vazgeçecek, dışarıdan alınan silahları geri gönderecekler. Yani tamamıyla teslim olacağız. Bunu hiçbir Ukrayna siyasetçisi kabul etmez tabii. Başaramadılar tabii. Onların iki üç günde “savaşı bitiririz, kendi adamımızı koyarız” ümitleri vardı ama şimdi Kiev’i bile alamıyorlar.

"‘Bu savaşın sebebi NATO’ demek, bir saçmalıktır"

Işık: Savaşın sorumlusu olarak NATO’yu işaret eden bir görüş var. Sizin hem bu konuya hem de Ukrayna-NATO ilişkisine bakışınız nasıl?

“Bu savaşın sebebi NATO” demek, bir saçmalıktır. Zaten bu bir Rus propagandası aslında. NATO’nun ne ilgisi vardı 2014 yılında da gelip bizim topraklarımızı işgal ettiler, Donbas’ta 14 bine yakın insanımızı öldürdüler. NATO’nun rolü ne? NATO, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda açıklamalar yapıyor. Biz NATO’ya çok minnettarız. Ama bu son olaylar bizim için çok üzücü. Hava sahasını kapatma meselesinde NATO, bu kararı almadı. Onları da aslında anlıyoruz çünkü gerçekten de burada 3. Dünya Savaşı çıkma riski var. Rusya’nın başında aklı yerinde olmayan deli bir adam var. Öyle kimsenin sesini çıkarmasına müsaade etmiyor. Şimdi bugünlerde bir kanun çıkardılar, o kanuna göre eğer sokaklara çıkıp savaşa karşı bir şey söyleyecek olursan 5 yıla kadar hapis cezası… Ukrayna’da faşist rejim varmış, bunlar bize demokrasi getiriyormuş. İşte böyle saçma şeyler.

“Biz demokrasi savaşının ön cephesindeyiz”

Işık: Türkiye’ye, Türkiye Türklerine ve Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarlarına mesajınız ne olur?

Evet, anlıyoruz; Türkiye’nin kendi problemleri de var ama şimdiki savaş, aydınlık ve karanlığın savaşı. Biz demokrasi savaşının ön cephesindeyiz. Eğer şimdi bize yeteri kadar destek verilmezse Avrupa ülkeleri de diğer komşular da tehlike altında olacak. Şimdi Ukrayna’ya destek vermek, aynı zamanda kendi menfaatlerini korumaktır. Onun için nasıl bir sıkıntı olursa olsun kararlı şekilde Ukrayna’ya destek vermek lazım. Şimdi biz uluslararası bir lejyon kurduk. Ukrayna’ya gelip bizlerle beraber savaşacak insanları buralarda değerlendireceğiz. Usullerimiz şöyle; gelecek insanların isimlerini başta alacağız, o isimleri istihbaratımız kontrol edecek, ondan sonra Ukrayna’yı savunacak.

Televizyonlarda bakıyorum, çeşitli saçma şeyler de söylüyorlar. Bu NATO’nun oyunuymuş da bir şeymiş de… Bu tam Rusya’nın propagandası. NATO’nun ne alakası var? Onlar mı bizim toprağımıza girdi? Ruslar kendi emperyalist düşünceleriyle bizim toprağımızı almak istiyorlar ve Ukrayna’yı da kendilerine tabii yapmak istiyorlar. Biz bu durumda NATO ülkelerine yalnızca minnettarlık duyuyoruz.

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