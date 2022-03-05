Kırım Tatarı lider Kırımoğlu: Putin'in davranışları normal bir insanınkine benzemiyor; Ukrayna’yı işgal etse bile Rusya kaybetti

Kurulduğu 1991 yılından 2013'e kadar Kırım Tatar Millî Meclisi'nin başkanlığını yapan Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Ukrayna’yı işgal etse bile Rusya kaybetti” dedi.

Karar TV'ye konuşan Kırımoğlu,“Oligarklar arasında bile böyle söylentiler başladı. Putin kendisi de Ural’a gitti. Putin Moskova’yı terk etti. Davranışları normal insanın davranışlarına benzemiyor. Kendi söyledikleriyle çelişen biri insan” dedi.

Kırım Tatarı lider, Rusya'nın "21. yüzyılın en faşist ve barbar ülkesi" olduğunu iddia etti ve "Bütün dünya Ukrayna’ya destek vermelidir" dedi.

Üç gün önce yapılan müzakere görüşmelerinde danışmanın ve yardımcısının toplantıya katıldığını dile getiren Kırımoğlu, Rusya’nın şartlarının “’Kırım'ın Rus toprağı olduğunu tanımak, Donbas Cumhuriyetlerini tanımak, Avrupa Birliğine ve NATO’ya girme talebini geri çekmek, silahları teslim etmek” olduğunu söyledi ve "Bunlar barış istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.