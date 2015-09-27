Kırım Başsavcısı'ndan gıda ablukasını başlatanlara tepki: Kukla görevi görüyorlar

Kırım’a karşı Ukraynalı faşist grupların başlattığı gıda ablukasına sert tepki gösteren Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, abluka başlatanların girişimini "nafile çaba" sözleriyle niteleyerek, "Onlar, okyanus ötesi merkezli Batı ülkelerinin çıkarlarına göre hareket ediyor. Onlar, Kırım’la skoru eşitlemeye ve Rusya’ya zarar vermeye çalıştıkları zaman, ipleri başkasının elinde olan kukla görevini görüyor” dedi.

Russia Today’in haberine göre, aşırı sağcı grupların Batı ’nın çıkarı doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Poklonskaya, “Bu sözde abluka, uluslararası hukukun herhangi bir kuralına uymuyor. Ne var ki, bunun azmettiricileri bir şey inşa etmeyi planlamıyor, onlar yalnızca yok edebilir ve varoluşlarını meşrulaştırmaya ihtiyaçları var. Onlar, okyanus ötesi merkezli Batı ülkelerinin çıkarlarına göre hareket ediyor. Onlar, Kırım’la skoru eşitlemeye ve Rusya’ya zarar vermeye çalıştıkları zaman, ipleri başkasının elinde olan kukla görevini görüyor” ifadesini kullandı.

Ukraynalı radikallerin Kırım’a gıda teslimatını engelleme girişiminin her açıdan başarısız olduğunu belirten Poklonskaya, Kırım sakinlerinin bu durumdan kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı. Başını Sağ Sektör’ün çektiği faşist gruplar Kırım’a karşı başlattıkları gıda ablukası kapsamında yol kesip kamyonları durduruyor. Şu ana kadar 200 kamyonun durdurulduğu bildirildi.