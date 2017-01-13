"Kırılan Meclis kürsüsündeki 15 bin Euro'luk mikrofon kayıp" iddiası

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çıkan arbedenin ardından kırılan Meclis kürsüsündeki iki mikrofondan birinin kayıp olduğu iddia edildi.

250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlenmişti.



Habertürk gazetesinden Saliha Çolak'ın iddiasına göre, kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayıp. Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin euro'luk mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı.



