T24 LogoT24 Logo
Yaşam

“Kırılan bazı kalpler hiç iyileşemeyebilir”

Geçmişte bu durumun kısa süreli olduğu sanılıyordu...

20 Haziran 2017 20:58

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sevilen birini kaybetme gibi aşırı duygusal stres yaratan durumların, kişinin kalbinde kalıcı hasar oluşturabileceğini ortaya koydu.

Times gazetesinde yer alan habere göre "Kırık Kalp Sendromu" adı verilen durumda, aşırı stres nedeniyle hasta kalp yetmezliği yaşayabiliyor.

Ancak geçmişte bu durumun kısa süreli olduğu sanılıyordu.

İngiliz Kalp Vakfı'nın desteğiyle yapılan araştırma ise, bu gibi aşırı stres durumlarında hastanın kalp kaslarında kalıcı hasar oluşabileceğini gösterdi.

Araştırmada 52 hasta 4 ay boyunca takip edildi. Araştırmayı yürüten Dr Dana Dawson "Bu hastaların hiçbir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tamamen iyileşebileceğine inanılıyordu. Ancak araştırmayla birlikte gördük ki hastalığın kalpte çok daha kalıcı etkileri var" dedi.

Araştırmada hastaların kalp kaslarında yaralar oluştuğu ve kasların kan pompalama görevini tam olarak yerine getiremediği görüldü.

Hastalığa takotsubo sendromu da deniyor. Takotsubo, Japonların ahtapot avlamakta kullandığı kafesin adı. Hastaların kalp odacıkları bu kafese benzediği için hastalığa bu ad verilmiş.

Aşırı mutluluk gibi durumlar da hastalığı tetikleyebiliyor.

Yüzde 90'ı kadın

Sadece İngiltere'de her yıl yaklaşık 3 bin kişinin takotsubo sendromuna yakalandığı tahmin ediliyor.

Bunların yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor.

Belirtileri ise büyük ölçüde kalp kriziyle benzer.

Hastalar nefes alamama, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikâyetlerle doktorlara başvuruyor.

ETİKETLER

kırılan kalpduygusalstresiyileşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24