“Kırılan bazı kalpler hiç iyileşemeyebilir”

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sevilen birini kaybetme gibi aşırı duygusal stres yaratan durumların, kişinin kalbinde kalıcı hasar oluşturabileceğini ortaya koydu.

Times gazetesinde yer alan habere göre "Kırık Kalp Sendromu" adı verilen durumda, aşırı stres nedeniyle hasta kalp yetmezliği yaşayabiliyor.

Ancak geçmişte bu durumun kısa süreli olduğu sanılıyordu.

İngiliz Kalp Vakfı'nın desteğiyle yapılan araştırma ise, bu gibi aşırı stres durumlarında hastanın kalp kaslarında kalıcı hasar oluşabileceğini gösterdi.

Araştırmada 52 hasta 4 ay boyunca takip edildi. Araştırmayı yürüten Dr Dana Dawson "Bu hastaların hiçbir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tamamen iyileşebileceğine inanılıyordu. Ancak araştırmayla birlikte gördük ki hastalığın kalpte çok daha kalıcı etkileri var" dedi.

Araştırmada hastaların kalp kaslarında yaralar oluştuğu ve kasların kan pompalama görevini tam olarak yerine getiremediği görüldü.

Hastalığa takotsubo sendromu da deniyor. Takotsubo, Japonların ahtapot avlamakta kullandığı kafesin adı. Hastaların kalp odacıkları bu kafese benzediği için hastalığa bu ad verilmiş.

Aşırı mutluluk gibi durumlar da hastalığı tetikleyebiliyor.

Yüzde 90'ı kadın

Sadece İngiltere'de her yıl yaklaşık 3 bin kişinin takotsubo sendromuna yakalandığı tahmin ediliyor.

Bunların yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor.

Belirtileri ise büyük ölçüde kalp kriziyle benzer.

Hastalar nefes alamama, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikâyetlerle doktorlara başvuruyor.