Kırıkkale'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE- Samsun karayolunda TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1\'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazada TIR\'ın altında kalan otomobilde can kaybı yaşanmaması mucize olarak değerlendirildi.

Kaza saat 22.00 sıralarında Kırıkkale- Samsun karayolunun 17 kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Samsun istikametine giden Eray Dikme idaresindeki 39 TS 205 plakalı Tuz yüklü TIR, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve üzerinde iş makinesi yüklü 72 DK 454 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon emniyet şeridinde bekleyen 72 BD 479 otomobilin üzerine devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üzerinde iş makinası bulunan kamyonun altında kalan otomobildeki yaralılar, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kartıraldı. Kazada yaralanan Kenan Araç (45), İlyas Ay (20), Edip Altay (58), Resul Çiçek (54), İdris Akın (30) ve Metin Altay olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlardan mazot ve yağlar karayoluna döküldü. Bu nedenle Kırıkkale- Samsun karayolu ulaşıma kapandı. Karayolu ekipleri kum döküp yolu sabunla yıkadıktan sonra karayolunda ulaşım normale döndü.

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