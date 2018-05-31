Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı 

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Yunus Z. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda, Ankara\'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri Kırıkkale’de sattığı öğrenilen Yunus Z.\'nin Tepebaşı Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada poşet içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Z., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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