Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de polis tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kırıkkale\'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen M.A.\'yı gözaltı aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
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