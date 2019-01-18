T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polis tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M

18 Ocak 2019 15:53

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de polis tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kırıkkale\'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen M.A.\'yı gözaltı aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan AKYILDIZKIRIKKALE DHA KIRIKKALEKırıkkaleEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleEkiplerEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24