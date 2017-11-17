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Kırıkkale'de uyuşturu ticaretine 1 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan A

17 Kasım 2017 20:56

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan A.T. (34), nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takip ettiği A.T.\'yi, Yenimahalle\'de H.K.\'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden H.K., emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Evinde 713 gram esrar ele geçirilen A.T. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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