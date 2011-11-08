-Kırıkkale'de trafik kazası: 6 ölü KIRIKKALE (A.A) - 08.11.2011 - Kırıkkale'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Cankurtaran Köyü yakınlarında, Mustafa Topçu'nun (40) kullandığı 34 AT 0338 plakalı minibüsün, orta refüjü aşarak, karşı yönden gelen Vedat Cöke idaresindeki 06 ZOJ 79 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, Emine Topçu (56), Vedat Cöke, Turan Güngör, Reyhan Karadağ ve Perihan Çideman'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden bir kişinin ise kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Topçu ile Firuzan Topçu (40), Rukiye Topçu (14), dede Abdullah Topçu (65) ve torunu Abdullah Topçu (11), sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Bu arada, otomobildeki Vedat Cöke ve Turan Güngör'ün yerel sanatçılar olduğu, Reyhan Karadağ ve Perihan Çideman'ın ise tiyatrocu olduğu ve Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir programa katılmak üzere Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.