T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırıkkale'de liselilerden gönüllü askerlik dilekçesi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bazı öğrenciler, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Kırıkkale Askerlik Şubesi'ne dilekçe verdi

28 Şubat 2018 16:00

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören bazı öğrenciler, Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Kırıkkale Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.
Kırıkkale Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler, Okul Müdür Yardımcısı Ömer Yağlı ve diğer öğretmenler eşliğinde ellerinde büyük Türk bayrakları ile kent merkezinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşte, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı atan öğrenciler, askerlik şubesi önünde toplandı. Öğrenciler burada İstiklal Marşı\'nı okudu.
Okul Müdür Yardımcısı Ömer Yağlı, 120 öğrencinin Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için yazdığı dilekçeleri, askerlik şubesindeki görevli personele teslim etti. Ömer Yağlı burada yaptığı açıklamada, \"Öğrencilerimiz ve personelimiz, Zeytin Dalı operasyonu için ihtiyaç duyulduğu takdirde gönüllü olarak askere gitmek istediklerini belirttikleri dilekçelerini sundu\" dedi.
Öğrenciler adına konuşan Muhammed Ali Koçer ise \"Bizler Kırıkkale\'nin çocuklarlıyız. Bizler vatan evlatlarıyız. Kahraman askerlerimiz görevinin başında. Gücümüz tam ve buradayız. Asker olmaya hazırız\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHA KIRIKKALE Atatürk MeslekiTeknik Anadolu LisesiAfrinZeytin Dalı HarekâtıKırıkkale AskerlikKırıkkale Merkez Atatürk MeslekiOkul Müdür YardımcısıYağlıTürkYürüyüşteMarşıYağlı120

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24