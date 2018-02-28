Kırıkkale'de liselilerden gönüllü askerlik dilekçesi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören bazı öğrenciler, Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Kırıkkale Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.

Kırıkkale Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler, Okul Müdür Yardımcısı Ömer Yağlı ve diğer öğretmenler eşliğinde ellerinde büyük Türk bayrakları ile kent merkezinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşte, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı atan öğrenciler, askerlik şubesi önünde toplandı. Öğrenciler burada İstiklal Marşı\'nı okudu.

Okul Müdür Yardımcısı Ömer Yağlı, 120 öğrencinin Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için yazdığı dilekçeleri, askerlik şubesindeki görevli personele teslim etti. Ömer Yağlı burada yaptığı açıklamada, \"Öğrencilerimiz ve personelimiz, Zeytin Dalı operasyonu için ihtiyaç duyulduğu takdirde gönüllü olarak askere gitmek istediklerini belirttikleri dilekçelerini sundu\" dedi.

Öğrenciler adına konuşan Muhammed Ali Koçer ise \"Bizler Kırıkkale\'nin çocuklarlıyız. Bizler vatan evlatlarıyız. Kahraman askerlerimiz görevinin başında. Gücümüz tam ve buradayız. Asker olmaya hazırız\" ifadelerini kullandı.



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