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Kırıkkale'de ırmak kenarında mühimmat bulundu

26 Eylül 2009 00:47

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi TOKİ blokları karşısındaki Kızılırmak kenarında boş arazide mühimmat bulundu.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bomba imha uzmanları, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Arama sürdürülürken, başka mühimmat bulunması riskine karşı uzmanlar, basın mensuplarını alandan uzaklaştırdı.

Bomba imha uzmanları, basın mensuplarının sorusu üzerine, arazide bulunan ve 3 adet mühimmatın ''büyük bir ihtimalle top mermisi olduğunu'' belirtti.

Mühimmatı bulan vatandaş da bölgede bir benzin istasyonundaki açılışa çiçek getirdiğini, dönerken motosikletli bir kişinin kendisini durdurarak, ''ırmak kenarında bombaya benzer şeyler gördüm'' dediğini anlatarak, polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

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