Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Gürler Mahallesi\'nde çalıştığı binanın çatısından düşen işçi Muhittin Özdemir (56) hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde Gürler Mahallesi Adem Yaslıkaya Caddesi\'ndeki binada meydana geldi. Çatı aktarımı için binanın 4\'üncü katında çalışan Muhittin Özdemir, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerine düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne götürülen Özdemir, ambulansta yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI