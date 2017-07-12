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Kırıkkale'de aileler arasındaki husumet kavgaya dönüştü; 2 ölü, 2 yaralı

Olayın ardından zanlı Taner Akbal kaçtı

12 Temmuz 2017 00:08

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Turhanlı köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Köksal Akbal (55) ve Taner Akbal ile Kaplan Bozer ve çocukları Mürsel ile Taki Bozer, Üçevler mevkisinde hububat hasadı yaptıkları sırada tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredekilerin müdahale etmesiyle sona erdi ve taraflar olay yerinden ayrıldı. 
Köydeki evlerine dönerek av tüfeklerini alan Taner Akbal ve Köksal Akbal, tartıştıkları Bozer ailesinin evine giderek ateş açtı. Kaplan Bozer ile çocukları Mürsel ve Taki Bozer çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

 

Zanlı kaçtı

 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaplan Bozer ile oğlu Mürsel Bozer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Taki Bozer Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kavga anında kafasına aldığı darbeyle yaralanan Köksal Akbal da Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Taner Akbal'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. 
İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

 

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