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Kırıkkale'de acemi kasaplar hastanelere koştu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban keserken yaralananlar soluğu hastanede aldı

21 Ağustos 2018 15:52

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban keserken yaralananlar soluğu hastanede aldı.
Kırıkkale\'de bayramın ilk gününde hastanelerin ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kendi kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletlerle kendini yaraladı. Genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan 111 vatandaşın bazılarına ayakta müdahale edildi.

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