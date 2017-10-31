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Kırıkkale’de 78 çiftçiye büyükbaş hayvan desteği sağlandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi' çalışmaları kapsamında Kırıkkale’de bulunan 78 çiftçiye büyükbaş hayvan desteği sağlandı

31 Ekim 2017 14:16

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından \'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi\' çalışmaları kapsamında Kırıkkale’de bulunan 78 çiftçiye büyükbaş hayvan desteği sağlandı.
Bakanlık tarafından başlatılan ve bu yıl 2’nci dönemi uygulanan \'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi\' çalışmaları kapsamında kentte destek almayı hak eden 132 projenin hibe işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Büyükbaş Hayvancılık Projeleri ile destek almaya hak kazanan 78 genç çiftçiye büyükbaş hayvanları dağıtıldı. İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Dünya genelinde gelişen teknolojinin sunduğu imkanların tarım sektörüne de hızla entegre olduğuna ve bu bağlamda tarım sektöründe genç ve dinamik zihinlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç oldu. Ayrıca genç çiftçilerimiz ihtiyaç duyduklarında il ve ilçe müdürlüklerimiz olarak her zaman teknik destek sunmayı görev edindiler” dedi.

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