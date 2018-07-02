Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Bayrakdar görevden alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı. Bayrakdar'ın yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz atandı.

HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.

Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanmasına karar verirken yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, daha sonra atama yapılacağı belirtildi.