Kırıkkale-Ankara yolunda kaza: İki ölü

T24 -

Savcılık inceliyor

Kırıkkale-Ankara karayolunun Elmadağ ilçesi yakınlarında sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR, plakası ve sürücüsü belirlenmeyen başka bir TIR ile çarpıştı.Kazaya daha sonra, iki kamyon, iki kamyonet ile bir otomobil karıştı. Çarpışmanın ardından alev alan araçlara Elmadağ Belediyesi itfaiyesinin de aralarında bulunduğu ekipler müdahale etti.Elmadağ Kaymakamı Ejder Sarıçiçek, kazada iki kişinin yanarak öldüğünü, üç kişinin ise yaralandığını bildirdi.Sarıçiçek, kazaya karışan TIR'lardan birinin altı adet otomobil taşıdığını bu nedenle de kazaya karışan araç sayısının fazla gözüktüğünü söyledi.Araçlardan 4'ünde yangın çıktığını ifade eden Sarıçiçek, kazada yanarak ölen iki kişiden birinin adının Nursel Sezgin olduğunu, diğer cesetin ise kime ait olduğunun belirlenmeye çalışıldığını bildirdi.Yaralanan üç kişiden birinin olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildiğini kaydeden Sarıçiçek, Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğerinin ise Ankara'daki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.Sarıçiçek, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kırıkkale-Ankara kara yolunun kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.Kazanın ardından araçlarda çıkan yangın da söndürüldü.Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine göre ise, kaza, Ankara'dan Kırıkkale istikametine giden bir treylerin Elmadağ rampalarının son metrelerinde freninin boşalmasıyla oluştu.Treyler, önündeki akaryakıt yüklü tankere çarptı ve karşı yönden gelen iki binek otomobil de kazaya karıştı. Daha sonra tankerin patlaması sonucu dört araç yanmaya başladı.Bu arada, güvenlik çemberine alınan kaza yerinde savcılığın incelemelere başladığı bildirildi.