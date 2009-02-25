Kırıkhan'da kaza: 4'ü asker 5 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi yakınlarında hatalı sollama ve aşırı sürat yapan kamyon karşı yönden gelen şehirlerarası seyahat firmasının servis minibüsü ile çarpıştı. Minibüste bulunan 4 asker ile sürücünün aralarında bulunduğu 5 kişi sıkışarak hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.



Kaza, Kumlu yakınlarında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Hatay Has Turizm'e ait 31 ER 219 plakalı servis minibüsü, Kırıkhan İlçesi'nden aldığı yolcuları, Topbağazı adı verilen bölgeye götürmek için hareket etti.



Davul zurna eşliğinde birliklerine teslim olmak üzere yola çıkan asker adaylarının da aralarında bulunduğu yolcuları taşılan minibüs Kumlu Beldesi yakınlarına geldiği sırada, karşı yönden gelen, 31 MG 995 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 1989 doğumlu olan ve 1'inci tertip olarak askere çağrılan Abdulkadir İri (20), İbrahim Koçak (20), Kadir Açıkgöz (20) ile minibüs sürücüsü Tahsin Yürek (65) aracın içinde sıkışarak öldü.

Minibüste bulunan 6 kişi ise yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan ve Reyhanlı Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Cuma Posok (21) da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde götürülen Hasan Kaplan ile Mehmet Şanverdi ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ndekilerin tedavisi sürüyor.



Kazada ölenler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.