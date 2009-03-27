Kırık kalp onarılabilir

Bilim insanları, "kırık kalbi" onarmanın mümkün olduğunu keşfetti.



Amerikalı araştırmacılar, stresli ya da duygusal olaylarla bağlantılı tanınmış bir durum olan "kırık kalp sendromu"na yakalanan 70 hasta üzerinde araştırma yaptı. Hastaların tamamı, yüzde 20'si kritik de olsa, ya aspirin ile ya da beta blokerler, ACE inhibitörleri ve statinler gibi kalp ilaçlarıyla iyileştirildi.



Amerikan Kardiyoloji dergisinde yayımlanan bir araştırmada da, bu sendroma muhtemelen stres hormonlarındaki artışın neden olduğu belirtildi.



Tıpta "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak bilinen "kırık kalp sendromu", ilk kez 1990'lı yılların başlarında Japon bilim adamlarınca tanımlandı.



Bu sendromun belirtileri göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi kalp krizini andırsa da hemen tedavi edildiği takdirde, geçici ve tamamen sona erdirilebilir bir sendrom şeklinde görülüyor.



Araştırmacılar kırık kalp sendromunun, kışın görülen kalp krizlerinin aksine, bahar ve yaz aylarında ortaya çıktığını da ortaya koydu.



Araştırmacılardan Miriam hastanesinden doktor Richard Regnante, bu sendromla ilgili halen öğrenecekleri daha çok şey bulunmasına rağmen, bunun, hastalar ilk 48 saatte tedavi edildiği sürece ölümle sonuçlanmadığını belirtti.



Araştırmanın, Temmuz 2004 ile Nisan 2008 arasında ABD'nin Rhode Island eyaletindeki iki hastanede yatan 70 sendrom hastası üzerinde yapıldığı kaydedildi.



(AA)

