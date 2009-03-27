T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kırık kalp onarılabilir

Bilim insanları, "kırık kalbi" onarmanın mümkün olduğunu keşfetti.

27 Mart 2009 02:00

Bilim insanları, "kırık kalbi" onarmanın mümkün olduğunu keşfetti.

Amerikalı araştırmacılar, stresli ya da duygusal olaylarla bağlantılı tanınmış bir durum olan "kırık kalp sendromu"na yakalanan 70 hasta üzerinde araştırma yaptı. Hastaların tamamı, yüzde 20'si kritik de olsa, ya aspirin ile ya da beta blokerler, ACE inhibitörleri ve statinler gibi kalp ilaçlarıyla iyileştirildi.

Amerikan Kardiyoloji dergisinde yayımlanan bir araştırmada da, bu sendroma muhtemelen stres hormonlarındaki artışın neden olduğu belirtildi.

Tıpta "Takotsubo kardiyomiyopati" olarak bilinen "kırık kalp sendromu", ilk kez 1990'lı yılların başlarında Japon bilim adamlarınca tanımlandı.

Bu sendromun belirtileri göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi kalp krizini andırsa da hemen tedavi edildiği takdirde, geçici ve tamamen sona erdirilebilir bir sendrom şeklinde görülüyor.

Araştırmacılar kırık kalp sendromunun, kışın görülen kalp krizlerinin aksine, bahar ve yaz aylarında ortaya çıktığını da ortaya koydu.

Araştırmacılardan Miriam hastanesinden doktor Richard Regnante, bu sendromla ilgili halen öğrenecekleri daha çok şey bulunmasına rağmen, bunun, hastalar ilk 48 saatte tedavi edildiği sürece ölümle sonuçlanmadığını belirtti.

Araştırmanın, Temmuz 2004 ile Nisan 2008 arasında ABD'nin Rhode Island eyaletindeki iki hastanede yatan 70 sendrom hastası üzerinde yapıldığı kaydedildi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24